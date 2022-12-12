Воскресенская Александра Захаровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Воскресенский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Воскресенский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.01.1879
Сын: Воскресенский Василий Александрович
Отец ребёнка: Воскресенский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Воскресенский Николай Александрович
Отец ребёнка: Воскресенский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Воскресенский Петр Александрович
Отец ребёнка: Воскресенский Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно