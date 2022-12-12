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Воскресенская Александра Захаровна

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Место рождения

Гуленки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуленки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Воскресенский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Воскресенский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.01.1879

Сын: Воскресенский Василий Александрович

Отец ребёнка: Воскресенский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Воскресенский Николай Александрович

Отец ребёнка: Воскресенский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Воскресенский Петр Александрович

Отец ребёнка: Воскресенский Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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