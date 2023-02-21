Воскресенский Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
20.02.1900
Сын: Воскресенский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1902
Сын: Воскресенский Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1904
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1910
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно