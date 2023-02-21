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Воскресенский Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Воскресенский Александр Дмитриевич

Мать: Воскресенская Александра Захаровна

Рождение ребёнка
20.02.1900

Сын: Воскресенский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1902

Сын: Воскресенский Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1904

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1910

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Воскресенская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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