Копосова (Югова) Людмила Петровна
Место рождения
Дата рождения14.06.1907 ст.
Дата смерти18.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1907 ст.
Отец: Югов Петр Александрович
Мать: Югова Татьяна Васильевна
Восприемником Людмилы была деревни Волосова казенного крестьянина Василия Космина Югова дочь девица Екатерина Василиева Югова
Место жительства
С 14.07.1907 по 13.10.1927
Бракосочетание
13.10.1927
По воспоминаниям Надежды и Татьяны Прошутинских брак был зарегистрирован в Красавинском сельсовете, после брака переезжает жить к мужу в Красавино в 1927 году
Место жительства
С 14.10.1927 по 1969
Семья жила на улице Городище, получившей название по одноименному селу Городище, вошедшему в село Красавино. Впоследствии улица была переименована в ул. Геннадия Коншина. Приблизительно с конца 50-х г... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1929
Отец ребёнка: Копосов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1931
Сын: Копосов Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Копосов Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1937
Отец ребёнка: Копосов Иван Иванович
Отец родился третьим ребенком и третьим сыном в семье
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Прошутинская Дина Ивановна
Отец ребёнка: Копосов Иван Иванович
Место жительства
С 1969 по 1973
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Приблизительно в 1969-1970 гг переехала в город Волжский, где тогда проживала с семьей дочь Дина
Место жительства
С 1973 по 18.10.2001
Прошутинские Дина и Николай с детьми и бабушкой Люсей переезжают в город Сыктывкар, где в то время по распределению после окончания СПбГУ поселился мой отец с нашей семьей.
Крещение
Неизвестно
Смерть
18.10.2001