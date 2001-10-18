Копосова (Югова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова (Югова) Людмила Петровна

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

14.06.1907 ст.

Дата смерти

18.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1907 ст.

Отец: Югов Петр Александрович

Мать: Югова Татьяна Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемником Людмилы была деревни Волосова казенного крестьянина Василия Космина Югова дочь девица Екатерина Василиева Югова
Место жительства
С 14.07.1907 по 13.10.1927
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
13.10.1927

Муж: Копосов Иван Иванович

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
По воспоминаниям Надежды и Татьяны Прошутинских брак был зарегистрирован в Красавинском сельсовете, после брака переезжает жить к мужу в Красавино в 1927 году
Место жительства
С 14.10.1927 по 1969
Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Семья жила на улице Городище, получившей название по одноименному селу Городище, вошедшему в село Красавино. Впоследствии улица была переименована в ул. Геннадия Коншина. Приблизительно с конца 50-х г... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1929

Сын: Копосов Николай Иванович

Отец ребёнка: Копосов Иван Иванович

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.1931

Сын: Копосов Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Копосов Иван Иванович

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1937

Сын: Копосов Борис Иванович

Отец ребёнка: Копосов Иван Иванович

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Отец родился третьим ребенком и третьим сыном в семье
Рождение ребёнка
19.02.1941

Дочь: Прошутинская Дина Ивановна

Отец ребёнка: Копосов Иван Иванович

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1969 по 1973
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Приблизительно в 1969-1970 гг переехала в город Волжский, где тогда проживала с семьей дочь Дина
Место жительства
С 1973 по 18.10.2001
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Прошутинские Дина и Николай с детьми и бабушкой Люсей переезжают в город Сыктывкар, где в то время по распределению после окончания СПбГУ поселился мой отец с нашей семьей.
Крещение
Неизвестно
Смерть
18.10.2001
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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