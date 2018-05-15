Прошутинская (Копосова) Дина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти15.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Копосов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1962
Дочь: Тарабукина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Прошутинский Николай Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1968
Дочь: Прошутинская Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Прошутинский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2018
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми