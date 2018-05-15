Прошутинская (Копосова) Дина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошутинская (Копосова) Дина Ивановна

Место рождения

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

15.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Копосов Иван Иванович

Мать: Копосова Людмила Петровна

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.12.1962

Дочь: Тарабукина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Прошутинский Николай Александрович

Рождение ребёнка
31.08.1968

Дочь: Прошутинская Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Прошутинский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошутинский Николай Александрович

Смерть
15.05.2018
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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