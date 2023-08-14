Прошутинский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошутинский Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1962

Дочь: Тарабукина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Прошутинская Дина Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1968

Дочь: Прошутинская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Прошутинская Дина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прошутинская Дина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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