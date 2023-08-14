Прошутинский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1962
Дочь: Тарабукина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Прошутинская Дина Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1968
Дочь: Прошутинская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Прошутинская Дина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми