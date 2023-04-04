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Югов Петр Александрович

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Югов Александр Петрович

Мать: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Югов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова (Югова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югова Мария Петровна

Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прошутинская (Югова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Югова Татьяна Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Петр Александрович, будучи 22-летним, обручался первым браком с 17-летней Татьяной Васильевной Юговой, почему-то они были однофамильцами. При женихе были поручители крестьяне Иван Адрианов Сосновский ... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Сын: Югов Александр Петрович

Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
В 1902 году поселок Красавино
Рождение ребёнка
14.06.1907 ст.

Дочь: Копосова (Югова) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемником Людмилы была деревни Волосова казенного крестьянина Василия Космина Югова дочь девица Екатерина Василиева Югова
Рождение ребёнка
1924

Сын: Югов Иван Петрович

Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно

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