Югов Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробова (Югова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югова Мария Петровна
Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прошутинская (Югова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Югова Татьяна Васильевна
Петр Александрович, будучи 22-летним, обручался первым браком с 17-летней Татьяной Васильевной Юговой, почему-то они были однофамильцами. При женихе были поручители крестьяне Иван Адрианов Сосновский ... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна
Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
В 1902 году поселок Красавино
Рождение ребёнка
14.06.1907 ст.
Дочь: Копосова (Югова) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна
Восприемником Людмилы была деревни Волосова казенного крестьянина Василия Космина Югова дочь девица Екатерина Василиева Югова
Рождение ребёнка
1924
Сын: Югов Иван Петрович
Мать ребёнка: Югова Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно