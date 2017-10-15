Копосов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопосов Борис Иванович

Копосов Борис Иванович

Место рождения

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.12.1937

Дата смерти

15.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1937

Отец: Копосов Иван Иванович

Мать: Копосова Людмила Петровна

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Отец родился третьим ребенком и третьим сыном в семье
Образование
С 1961 по 13.06.1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 1961 году поступил,в Ленинградский ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова, и в 1966 году окончил полный курс этого университета по специальности Почвоведение и агрохимия. Решение... Показать все
Бракосочетание
18.08.1962

Жена: Копосова Вера Степановна

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1970

Дочь: Береснева Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Копосова Вера Степановна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.04.1976

Дочь: Копосова Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Копосова Вера Степановна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
15.10.2017
Руза, Рузский, Московская область
Причина смерти - рак простаты со множественными метастазами. Похоронен 18.10.2017 на Гуркинской кладбище города Москвы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close