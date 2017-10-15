Копосов Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1937
Дата смерти15.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1937
Отец: Копосов Иван Иванович
Отец родился третьим ребенком и третьим сыном в семье
Образование
С 1961 по 13.06.1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 1961 году поступил,в Ленинградский ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова, и в 1966 году окончил полный курс этого университета по специальности Почвоведение и агрохимия. Решение... Показать все
Бракосочетание
18.08.1962
Жена: Копосова Вера Степановна
Рождение ребёнка
08.12.1970
Дочь: Береснева Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Копосова Вера Степановна
Рождение ребёнка
25.04.1976
Дочь: Копосова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Копосова Вера Степановна
Смерть
15.10.2017
Руза, Рузский, Московская область
Причина смерти - рак простаты со множественными метастазами. Похоронен 18.10.2017 на Гуркинской кладбище города Москвы