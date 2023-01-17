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Подковыркин Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1872

Отец: Подковыркин Сергей Петрович

Мать: Подковыркина Мария Ивановна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.01.1891

Жена: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.11.1892

Сын: Подковыркин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1893

Сын: Подковыркин Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1895

Сын: Подковыркин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: Алпева Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: Подковыркина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1903

Сын: Подковыркин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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