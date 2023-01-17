Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1872
Бракосочетание
21.01.1891
Рождение ребёнка
29.11.1892
Сын: Подковыркин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна
Рождение ребёнка
24.12.1893
Сын: Подковыркин Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна
Рождение ребёнка
09.12.1895
Сын: Подковыркин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: Алпева Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: Подковыркина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна
Рождение ребёнка
26.08.1903
Сын: Подковыркин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна
Рождение ребёнка
17.05.1906
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Подковыркина Александра Мироновна
Смерть
Неизвестно