Подковыркин Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1893
Бракосочетание
31.01.1912
Рождение ребёнка
30.06.1913
Дочь: Подковыркина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Подковыркина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.07.1915
Сын: Подковыркин Валентин Петрович
Мать ребёнка: Подковыркина Татьяна Фёдоровна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно