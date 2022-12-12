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Подковыркин Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1893

Отец: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Мать: Подковыркина Александра Мироновна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1912

Жена: Подковыркина Татьяна Фёдоровна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1913

Дочь: Подковыркина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Подковыркина Татьяна Фёдоровна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1915

Сын: Подковыркин Валентин Петрович

Мать ребёнка: Подковыркина Татьяна Фёдоровна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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