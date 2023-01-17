рабочий посёлок Сурское, рабочий посёлок Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Сурское

Сурский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
260Промзино Городище, с. вл.при р. Суре.44станов. кварт.71419442403Церковь православная 1. Часовня 1. Больница 1. Училище. Почтовые контора и станция. Пристань. Завод сальный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Промзинская волость
177. Промзино Городище, село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 1038, жителей 4852, волостное правление (уездный город в 44 верстах), церковь православная, 6 ч., Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Сурский район
13181Сурскоераб.посёлок54°29'с.ш.46°43'в.д.N-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Сурский муниципальный район, Сурское городское поселение
73644151051рп Сурскоерабочий поселок
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