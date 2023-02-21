Подковыркина (Соловьёва) Александра Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркина (Соловьёва) Александра Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Мирон Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1891

Муж: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.11.1892

Сын: Подковыркин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1893

Сын: Подковыркин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1895

Сын: Подковыркин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: Алпева Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: Подковыркина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1903

Сын: Подковыркин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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