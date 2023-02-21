Подковыркина (Соловьёва) Александра Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Мирон Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1891
Рождение ребёнка
29.11.1892
Сын: Подковыркин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.12.1893
Сын: Подковыркин Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.12.1895
Сын: Подковыркин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: Алпева Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: Подковыркина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.08.1903
Сын: Подковыркин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.05.1906
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно