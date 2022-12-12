Подковыркина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1872

Сын: Подковыркин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Подковыркин Сергей Петрович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подковыркин Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
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