Подковыркина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1872
Сын: Подковыркин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Подковыркин Сергей Петрович
Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно