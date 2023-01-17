Дымчан Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 16.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.05.1927
Отец: Дымчан Иван Тихонович
Мать: Дымчан Ульяна Трифоновна
Рождение ребёнка
29.11.1951
Сын: Дымчан Александр Николаевич
Мать ребёнка: Богданова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1956
Дочь: Дымчан Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Богданова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 16.12.1967
Сын: Дымчан Николай Николаевич
Мать ребёнка: Богданова Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно