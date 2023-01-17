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Дымчан Николай Иванович

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Место рождения

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 16.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.05.1927

Отец: Дымчан Иван Тихонович

Мать: Дымчан Ульяна Трифоновна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.11.1951

Сын: Дымчан Александр Николаевич

Мать ребёнка: Богданова Валентина Андреевна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.12.1956

Дочь: Дымчан Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Богданова Валентина Андреевна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 16.12.1967

Сын: Дымчан Николай Николаевич

Мать ребёнка: Богданова Валентина Андреевна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Валентина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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