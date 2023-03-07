Дымчан (Демчан) Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымчан (Демчан) Иван Тихонович

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Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: Демчан Тихон

Мать: Демчан Неизвестно

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Дымчан Иван Иванович

Мать ребёнка: Дымчан Ульяна Трифоновна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 16.05.1927

Сын: Дымчан Николай Иванович

Мать ребёнка: Дымчан Ульяна Трифоновна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дымчан Ульяна Трифоновна

Смерть
1941
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