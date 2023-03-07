Дымчан (Демчан) Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Отец: Демчан Тихон
Мать: Демчан Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1922
Сын: Дымчан Иван Иванович
Мать ребёнка: Дымчан Ульяна Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 16.05.1927
Мать ребёнка: Дымчан Ульяна Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дымчан Ульяна Трифоновна
Смерть
1941