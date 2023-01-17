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Дымчан Иван Иванович

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Место рождения

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.03.1922

Дата смерти

23.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1922

Отец: Дымчан Иван Тихонович

Мать: Дымчан Ульяна Трифоновна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.09.1947

Сын: Дымчан Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дитятьева Павлина Степановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дитятьева Павлина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дымчан Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Дитятьева Павлина Степановна

Смерть
23.06.1968
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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