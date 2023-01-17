Дымчан Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения13.03.1922
Дата смерти23.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1922
Отец: Дымчан Иван Тихонович
Мать: Дымчан Ульяна Трифоновна
Рождение ребёнка
19.09.1947
Мать ребёнка: Дитятьева Павлина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дымчан Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Дитятьева Павлина Степановна
Смерть
23.06.1968