Дитятьева Павлина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1925
Дата смерти15.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1947
Отец ребёнка: Дымчан Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дымчан Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дымчан Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Дымчан Иван Иванович
Смерть
15.02.2020