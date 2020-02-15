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Дитятьева Павлина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1925

Дата смерти

15.02.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1947

Сын: Дымчан Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дымчан Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымчан Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дымчан Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Дымчан Иван Иванович

Смерть
15.02.2020
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