Дымчан (Семенюк) Ульяна Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымчан (Семенюк) Ульяна Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1901

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1901

Отец: Семенюк Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Дымчан Иван Иванович

Отец ребёнка: Дымчан Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Около 16.05.1927

Сын: Дымчан Николай Иванович

Отец ребёнка: Дымчан Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымчан Иван Тихонович

Смерть
1986
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