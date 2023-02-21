Дымчан (Семенюк) Ульяна Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1901
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1901
Отец: Семенюк Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1922
Сын: Дымчан Иван Иванович
Отец ребёнка: Дымчан Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 16.05.1927
Отец ребёнка: Дымчан Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986