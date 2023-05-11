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Семенюк Трифон Иванович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Семенюк Степан Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Саган Домникия Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Семенюк Пётр Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1901 ст.

Дочь: Дымчан Ульяна Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Андрей Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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