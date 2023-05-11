Семенюк Трифон Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Семенюк Степан Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Саган Домникия Трифоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1901 ст.
Дочь: Дымчан Ульяна Трифоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Андрей Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно