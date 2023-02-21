Семенюк Степан Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти04.03.1953
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Семенюк Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1949
Сын: Семенюк Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Ольга Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Вера Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.03.1953