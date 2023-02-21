Семенюк Степан Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Степан Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

04.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Семенюк Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1949

Сын: Семенюк Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Ольга Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Вера Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Борис Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.03.1953
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