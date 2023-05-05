Семенюк (Кощавцева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Кощавцева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кощавцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Семен Степанович

Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Борис Степанович

Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюк Степан Трифонович

Рождение ребёнка
09.08.1923

Сын: Семенюк Пантелеймон Степанович

Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
2 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Семенюк Степаном Трофимовичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Сем... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1925

Сын: Семенюк Алексей Степанович

Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Семенюк Николай Степанович

Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Новикова (Семенюк) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Фляум (Семенюк) Вера Степановна

Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Награда
12.06.1951
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Звание или должность: колхозница колхоза "Жизнь вперед" Черепановского района Награжден: Медаль "Медаль материнства" I степени Основание и дата: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1951... Показать все
Смерть
1966

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