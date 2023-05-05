Семенюк (Кощавцева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кощавцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1923
Сын: Семенюк Пантелеймон Степанович
Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович
2 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Семенюк Степаном Трофимовичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Сем... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1925
Сын: Семенюк Алексей Степанович
Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Семенюк Николай Степанович
Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Новикова (Семенюк) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Фляум (Семенюк) Вера Степановна
Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович
Рождение ребёнка
01.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенюк Степан Трифонович
Награда
12.06.1951
Звание или должность: колхозница колхоза "Жизнь вперед" Черепановского района Награжден: Медаль "Медаль материнства" I степени Основание и дата: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1951... Показать все
Смерть
1966