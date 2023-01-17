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Демчан Тихон

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Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Дымчан Иван Тихонович

Мать ребёнка: Демчан Неизвестно

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демчан Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демчан Неизвестно Тихонович

Мать ребёнка: Демчан Неизвестно

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демчан Мефодий Тихонович

Мать ребёнка: Демчан Неизвестно

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно
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