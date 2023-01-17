Демчан Тихон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Мать ребёнка: Демчан Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демчан Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демчан Неизвестно Тихонович
Мать ребёнка: Демчан Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демчан Неизвестно
Смерть
Неизвестно