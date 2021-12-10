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Дымчан Александр Николаевич

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Место рождения

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

29.11.1951

Дата смерти

10.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Около 1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1951

Отец: Дымчан Николай Иванович

Мать: Богданова Валентина Андреевна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Развод
1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.2021
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
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