Дымчан Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1951
Дата смерти10.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1951
Рождение ребёнка
22.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Развод
1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.2021