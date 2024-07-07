Дымчан (Морозова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымчан (Морозова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1954

Дата смерти

07.07.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымчан Александр Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дымчан Александр Николаевич

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Смерть
07.07.2024
Бердск, город Бердск, Новосибирская область

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