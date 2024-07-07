Дымчан (Морозова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1954
Дата смерти07.07.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дымчан Александр Николаевич
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Смерть
07.07.2024
Бердск, город Бердск, Новосибирская область