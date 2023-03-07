Богданова Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1926
Рождение ребёнка
29.11.1951
Сын: Дымчан Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дымчан Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1956
Дочь: Дымчан Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Дымчан Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 16.12.1967
Сын: Дымчан Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дымчан Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно