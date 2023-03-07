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Богданова Валентина Андреевна

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Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.06.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1926

Отец: Богданов Андрей Карпович

Мать: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.11.1951

Сын: Дымчан Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дымчан Николай Иванович

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.12.1956

Дочь: Дымчан Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Дымчан Николай Иванович

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 16.12.1967

Сын: Дымчан Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дымчан Николай Иванович

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымчан Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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