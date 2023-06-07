Андрианова Анастасия Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 30.09.1850
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Ионова
Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов
Место жительства
?.02.1858
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Андрианов Иван Ионыч
Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов
Рождение ребёнка
03.03.1873
Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов
Рождение ребёнка
24.02.1876
Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов
Смерть
После 1876
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)