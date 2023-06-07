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Андрианова Анастасия Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1876

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 30.09.1850

Муж: Андрианов Иона Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Андрианов Егор Ионович

Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Андрианов Василий Ионыч

Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Ионова

Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Место жительства
?.02.1858
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Андрианов Сергей Ионыч

Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Андрианов Иван Ионыч

Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1873

Сын: Андрианов Василий Ионов

Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1876

Сын: Андрианов Евдоким Ионов

Отец ребёнка: Андрианов Иона Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1876
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
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