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Андрианов Иона Кононов

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Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

До 1890

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Андрианов Конон Трофимов

Мать: Степанида Иванова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
До 30.09.1850

Жена: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Место жительства
30.09.1850
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Андрианов Егор Ионович

Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Андрианов Василий Ионыч

Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Ионова

Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Место жительства
?.02.1858
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Андрианов Сергей Ионыч

Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Андрианов Иван Ионыч

Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1873

Сын: Андрианов Василий Ионов

Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1876

Сын: Андрианов Евдоким Ионов

Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1890
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
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