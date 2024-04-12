Андрианов Иона Кононов
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиДо 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Андрианов Конон Трофимов
Мать: Степанида Иванова
Бракосочетание
До 30.09.1850
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Место жительства
30.09.1850
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Ионова
Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова
Место жительства
?.02.1858
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Андрианов Иван Ионыч
Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова
Рождение ребёнка
03.03.1873
Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова
Рождение ребёнка
24.02.1876
Мать ребёнка: Андрианова Анастасия Антипова
Смерть
До 1890
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)