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Андрианов Василий Ионыч

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Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Андрианов Иона Кононов

Мать: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
1885

Жена: Андрианова Евдокия Ивановна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Андрианов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Ивановна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Андрианов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Андрианов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Ивановна

Упоминание
1901
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Свято-Троицкий Собор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Елизавета Андреевна

Смерть
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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