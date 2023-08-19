Андрианов Василий Ионыч
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
12.02.1887
Сын: Андрианов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Андрианов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андрианов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Андрианова Евдокия Ивановна
Упоминание
1901
Свято-Троицкий Собор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно