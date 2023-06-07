Андрианова (Шабунина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПо 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
12.02.1887
Сын: Андрианов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий Ионыч
Рождение ребёнка
1888
Сын: Андрианов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий Ионыч
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андрианов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий Ионыч
Смерть
По 1901