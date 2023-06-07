Андрианова (Шабунина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Шабунина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

По 1901

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1885

Муж: Андрианов Василий Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Андрианов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Андрианов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий Ионыч

Рождение ребёнка
1891

Сын: Андрианов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий Ионыч

Смерть
По 1901
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