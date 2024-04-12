Андрианов Иван Ионыч
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
19.09.1894
Жена: Андрианова Анна Федорова
Поручители: по жениху - златоустовский обыватель Иван Андреев Чернов и крестьянин Рязанской губернии Василий Ионов Андрианов; по невесте - златоустовский обыватель Яков Федоров Боков и мещанин города ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1897
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Андрианова Анна Федорова
Восприемники: крестьянин той же губернии и волости Евдоким Ионов Андрианов и купеческая жена Параскева Феодотова Андрианова.
Рождение ребёнка
07.05.1903
Сын: Андрианов Владимир Иванов
Мать ребёнка: Андрианова Анна Федорова
Восприемники: крестьянин той же волости, губернии и деревни Василий Ионов Адрианов и крестьянская жена Екатерина Яковлева Адрианова.
Смерть
Неизвестно