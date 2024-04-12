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Андрианов Иван Ионыч

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Андрианов Иона Кононов

Мать: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
19.09.1894

Жена: Андрианова Анна Федорова

Миасс, Миасский, Челябинская область
Поручители: по жениху - златоустовский обыватель Иван Андреев Чернов и крестьянин Рязанской губернии Василий Ионов Андрианов; по невесте - златоустовский обыватель Яков Федоров Боков и мещанин города ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1897

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Андрианова Анна Федорова

Миасс, Миасский, Челябинская область
Восприемники: крестьянин той же губернии и волости Евдоким Ионов Андрианов и купеческая жена Параскева Феодотова Андрианова.
Рождение ребёнка
07.05.1903

Сын: Андрианов Владимир Иванов

Мать ребёнка: Андрианова Анна Федорова

Миасс, Миасский, Челябинская область
Восприемники: крестьянин той же волости, губернии и деревни Василий Ионов Адрианов и крестьянская жена Екатерина Яковлева Адрианова.
Смерть
Неизвестно
Миасс, Миасский, Челябинская область
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