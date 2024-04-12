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Андрианов Егор Ионович
Андрианов Егор Ионович
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Древо
Место рождения
Юрцово
, Егорьевск, Московская область
Дата рождения
1854
Пол
Мужской
Отец
Андрианов Иона Кононов
1830 г.р.
Мать
Андрианова Анастасия Антипова
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Андрианов Иона Кононов
Мать:
Андрианова Анастасия Антипова
Юрцово
, Егорьевск, Московская область
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