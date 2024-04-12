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Андрианов Егор Ионович

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Андрианов Иона Кононов

Мать: Андрианова Анастасия Антипова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
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