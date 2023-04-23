Постников Мартьян Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКО ф.200 оп.14.д76 л300-301 1850г 26 сентября ГАКО ф.200ап.13 д.188 л246-248 30 марта 1858г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Постников Степан Мартемьянович
Мать ребёнка: Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Постников Григорий Мартьянович
Мать ребёнка: Федора Сергеевна
ГАКО ф.200 па.14 д.76 л.300-301
Рождение ребёнка
1815
Сын: Постников Ефим Мартемьянович
Мать ребёнка: Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Постников Иван Мартемьянович
Мать ребёнка: Федора Сергеевна
Место жительства
1834
Место жительства
Около 1834
Смерть
После 1858 ст.