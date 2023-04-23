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Постников Мартьян Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАКО ф.200 оп.14.д76 л300-301 1850г 26 сентября ГАКО ф.200ап.13 д.188 л246-248 30 марта 1858г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Постников Степан Мартемьянович

Мать ребёнка: Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Постников Григорий Мартьянович

Мать ребёнка: Федора Сергеевна

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.200 па.14 д.76 л.300-301
Рождение ребёнка
1815

Сын: Постников Ефим Мартемьянович

Мать ребёнка: Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Постников Иван Мартемьянович

Мать ребёнка: Федора Сергеевна

Место жительства
1834
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Место жительства
Около 1834
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1858 ст.
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область

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