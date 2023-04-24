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Постников Иван Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Постников Мартьян Власович

Мать: Федора Сергеевна

Бракосочетание
Около 1823

Жена: Бес Фамилии Татьяна Лукъяновна

Место жительства
С 1834 ст.
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Постников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Бес Фамилии Татьяна Лукъяновна

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.200 оп.14д76 стр.300
Смерть
Неизвестно

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