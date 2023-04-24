Постников Иван Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Постников Мартьян Власович
Мать: Федора Сергеевна
Бракосочетание
Около 1823
Место жительства
С 1834 ст.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Постников Андрей Иванович
Мать ребёнка: Бес Фамилии Татьяна Лукъяновна
ГАКО ф.200 оп.14д76 стр.300
Смерть
Неизвестно