Федора Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКО ф.200 оп.14 д.76 л.300-301 26 сентября 1850г
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тихомиров Силуан Мартемьянович
Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Тихомиров Степан Мартемьянович
Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тихомиров Григорий Мартьянович
Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович
ГАКО ф.200 па.14 д.76 л.300-301
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тихомиров Ефим Мартемьянович
Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Тихомирова Елена Мартемьяновна
Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Тихомиров Иван Мартемьянович
Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович
Место жительства
Около 1834
Смерть
После 1850