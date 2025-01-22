Федора Сергеевна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федора Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАКО ф.200 оп.14 д.76 л.300-301 26 сентября 1850г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Мартьян Власович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тихомиров Силуан Мартемьянович

Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Тихомиров Степан Мартемьянович

Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тихомиров Григорий Мартьянович

Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.200 па.14 д.76 л.300-301
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тихомиров Ефим Мартемьянович

Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Тихомирова Елена Мартемьяновна

Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Тихомиров Иван Мартемьянович

Отец ребёнка: Тихомиров Мартьян Власович

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Место жительства
Около 1834
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1850
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область

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