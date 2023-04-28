Постников Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиОколо 1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Постников Степан Мартемьяновия
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Постников Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
крестьянин собственник
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Постникова Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1850 ст.