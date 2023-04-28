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Постников Григорий Степанович

Место рождения

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Около 1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Постников Степан Мартемьяновия

Мать: Анисья

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Постников Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
крестьянин собственник
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Постникова Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Около 1850 ст.
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