Постников Ефим Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Постников Мартьян Власович
Мать: Федора Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1834 ст.
ГАКО ф.200 оп14 д.76 стр.300
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Постникова Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Без Фамилии Мария Романовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Постников Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Без Фамилии Мария Романовна
Смерть
1847
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Постников Игнатий Ефимович
Мать ребёнка: Без Фамилии Мария Романовна