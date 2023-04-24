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Постников Ефим Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Постников Мартьян Власович

Мать: Федора Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Без Фамилии Мария Романовна

Место жительства
С 1834 ст.
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.200 оп14 д.76 стр.300
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Постникова Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Без Фамилии Мария Романовна

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Постников Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Без Фамилии Мария Романовна

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
1847
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Постников Игнатий Ефимович

Мать ребёнка: Без Фамилии Мария Романовна

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область

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