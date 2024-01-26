Бес Фамилии Татьяна Лукъяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1823
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Постников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Постников Иван Мартемьянович
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.200 оп.14д76 стр.300
Смерть
Неизвестно