Бес Фамилии Татьяна Лукъяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бес Фамилии Татьяна Лукъяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1823

Муж: Постников Иван Мартемьянович

Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Постников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Постников Иван Мартемьянович

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
ГАКО ф.200 оп.14д76 стр.300
Смерть
Неизвестно

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