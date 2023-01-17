Теплов (Куракин) Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757
Дата смерти05.02.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Куракин (курочкин) Федор Иванов
Мать ребёнка: Теплова (куракина) Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Куракин Иван Иванов
Мать ребёнка: Теплова (куракина) Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Добрякова Агафья Иванова
Мать ребёнка: Теплова (куракина) Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куракин Филип Иванов
Мать ребёнка: Теплова (куракина) Татьяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1829
Причина смерти: христианской кончиной | христианскою кончиной
Похороны
?.02.1829
на отведенном кладбище при Казанской церкви