Теплов (Куракин) Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов (Куракин) Иван Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757

Дата смерти

05.02.1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Куракин (курочкин) Федор Иванов

Мать ребёнка: Теплова (куракина) Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Куракин Иван Иванов

Мать ребёнка: Теплова (куракина) Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Добрякова Агафья Иванова

Мать ребёнка: Теплова (куракина) Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куракин Филип Иванов

Мать ребёнка: Теплова (куракина) Татьяна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова (куракина) Татьяна Никитина

Смерть
05.02.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: христианской кончиной | христианскою кончиной
Похороны
?.02.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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