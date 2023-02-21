Добрякова (Теплова (Куракина)) Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смерти01.09.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Бракосочетание
18.05.1818
поручители: Економические крестьяне Прокофий Никифоров, Левонтей Добряков, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов
Рождение ребёнка
20.09.1830
Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов
Смерть
01.09.1831
Причина смерти: от чахотки | от чахотки
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви