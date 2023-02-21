Добрякова (Теплова (Куракина)) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Теплова (Куракина)) Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

01.09.1831

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Теплов (куракин) Иван Егоров

Мать: Теплова (куракина) Татьяна Никитина

Бракосочетание
18.05.1818

Муж: Добряков Алексей Варламов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Прокофий Никифоров, Левонтей Добряков, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Добряков Маркел Алексеев

Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов

Рождение ребёнка
20.09.1830

Сын: Добряков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.09.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки | от чахотки
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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