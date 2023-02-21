Теплова (Куракина) Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплова (Куракина) Татьяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

14.02.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Куракин (курочкин) Федор Иванов

Отец ребёнка: Теплов (куракин) Иван Егоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Куракин Иван Иванов

Отец ребёнка: Теплов (куракин) Иван Егоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Добрякова Агафья Иванова

Отец ребёнка: Теплов (куракин) Иван Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куракин Филип Иванов

Отец ребёнка: Теплов (куракин) Иван Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов (куракин) Иван Егоров

Смерть
14.02.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ чахотки
Похороны
?.02.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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