Теплова (Куракина) Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смерти14.02.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Куракин (курочкин) Федор Иванов
Отец ребёнка: Теплов (куракин) Иван Егоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Куракин Иван Иванов
Отец ребёнка: Теплов (куракин) Иван Егоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Добрякова Агафья Иванова
Отец ребёнка: Теплов (куракин) Иван Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куракин Филип Иванов
Отец ребёнка: Теплов (куракин) Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1831
Причина смерти: отъ чахотки
Похороны
?.02.1831
на отведенном кладбище при Казанской церкви