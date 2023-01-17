Рычков Козма Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти14.03.1829 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: Рычкова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Рычков Степан Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Козмина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Рычков Яков Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Козмина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.03.1829 ст.