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Рычков Козма Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

14.03.1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: Рычкова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рычков Василий Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Рычков Степан Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Козмина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Рычков Яков Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1809 ст.

Сын: Рычков Василий Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Козмина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Марья Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.03.1829 ст.
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