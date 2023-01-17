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Рычков Яков Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

17.09.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Рычков Козма Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1829 ст.

Сын: Рычков Ларион Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
23.12.1833 ст.

Сын: Рычков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
17.02.1844

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотия Яковлевна

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Ульяна Антонова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.09.1854 ст.
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