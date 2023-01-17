Рычков Яков Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти17.09.1854 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Рычков Козма Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1829 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
23.12.1833 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
17.02.1844
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотия Яковлевна
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Ульяна Антонова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.09.1854 ст.