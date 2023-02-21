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Рычков Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1833 ст.

Дата смерти

12.06.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1833 ст.

Отец: Рычков Яков Козмин

Мать: Рычкова Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
28.12.1854 ст.

Сын: Рычков Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Рычкова Елена Миронова

Рождение ребёнка
21.07.1857 ст.

Сын: Рычков Макар Васильевич

Мать ребёнка: Рычкова Елена Миронова

Рождение ребёнка
06.10.1859 ст.

Дочь: Рычкова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Елена Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Елена Миронова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.06.1861 ст.
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