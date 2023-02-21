Рычков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1833 ст.
Дата смерти12.06.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1833 ст.
Отец: Рычков Яков Козмин
Мать: Рычкова Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
28.12.1854 ст.
Сын: Рычков Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Рычкова Елена Миронова
Рождение ребёнка
21.07.1857 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Елена Миронова
Рождение ребёнка
06.10.1859 ст.
Дочь: Рычкова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Елена Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Елена Миронова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.06.1861 ст.