Рычкова Елена Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти23.04.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1854 ст.
Сын: Рычков Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1857 ст.
Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.10.1859 ст.
Дочь: Рычкова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.04.1860 ст.