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Рычкова Елена Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

23.04.1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1854 ст.

Сын: Рычков Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1857 ст.

Сын: Рычков Макар Васильевич

Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.10.1859 ст.

Дочь: Рычкова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.04.1860 ст.
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