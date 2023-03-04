Рычкова Ульяна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рычков Яков Козмин
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1829 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Рычкова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин
Рождение ребёнка
23.12.1833 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин
Рождение ребёнка
17.02.1844
Дочь: (Рычкова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рычкова) Авдотия Яковлевна
Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин
Смерть
После 1850