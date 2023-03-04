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Рычкова Ульяна Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Яков Козмин

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1829 ст.

Сын: Рычков Ларион Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Рычкова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин

Рождение ребёнка
23.12.1833 ст.

Сын: Рычков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин

Рождение ребёнка
17.02.1844

Дочь: (Рычкова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рычкова) Авдотия Яковлевна

Отец ребёнка: Рычков Яков Козмин

Смерть
После 1850

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