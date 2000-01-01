(Рычкова) Ирина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рычкова) Ирина Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Рычков Козма Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
После 1834
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