(Рычкова) Евдокия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рычкова) Евдокия Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Рычков Козма Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
После 1816
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