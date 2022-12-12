Рычков Василий Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Василий Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1809 ст.

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1809 ст.

Отец: Рычков Козма Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1829 ст.

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Елизавета Аверьянова

Рождение ребёнка
04.08.1833 ст.

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Елизавета Аверьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Харитония Филипова

2 брак для Василия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Елизавета Аверьянова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1837
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