Рычков Василий Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1809 ст.
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1809 ст.
Отец: Рычков Козма Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1829 ст.
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Елизавета Аверьянова
Рождение ребёнка
04.08.1833 ст.
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Елизавета Аверьянова
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак для Василия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1837