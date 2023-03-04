Рычкова Елизавета Аверьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Елизавета Аверьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Василий Козмин

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1829 ст.

Дочь: (Рычкова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Козмин

Рождение ребёнка
04.08.1833 ст.

Дочь: (Рычкова) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Козмин

Смерть
До 1850

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