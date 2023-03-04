Рычкова Елизавета Аверьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1829 ст.
Дочь: (Рычкова) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Козмин
Рождение ребёнка
04.08.1833 ст.
Дочь: (Рычкова) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Козмин
Смерть
До 1850