Хисаметдинова (Хисамутдинова) Лытифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.01.1875
Сын: Феткуллин Хайрулла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.12.1876
Сын: Феткуллин Галиулла
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно