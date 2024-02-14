Хисаметдинова (Хисамутдинова) Лытифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинова (Хисамутдинова) Лытифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Феткулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1862

Сын: Феткуллин Сибагатулла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.01.1875

Сын: Феткуллин Хайрулла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.12.1876

Сын: Феткуллин Галиулла

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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