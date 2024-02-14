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Феткуллин Галиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1876

Отец: не указан

Мать: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Лытифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Манаев Халиулла Галиулович

Мать ребёнка: Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса

Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Манаев Губайдулла Галиуллович

Мать ребёнка: Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса

Смерть
Неизвестно

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