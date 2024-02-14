Феткуллин Галиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1876
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1910
Сын: Манаев Халиулла Галиулович
Мать ребёнка: Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Манаев Губайдулла Галиуллович
Мать ребёнка: Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса
Смерть
Неизвестно